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Вторият съперник на Левски в Лига Европа допусна тежка загуба в Ередивизи

  • 13 сеп 2026 | 14:17
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Вторият съперник на Левски в Лига Европа допусна тежка загуба в Ередивизи

Нидерландският тим НЕК Неймеген, който е един от съперниците на Левски в груповата фаза на Лига Европа, загуби гостуването си на Камбуур с 0:3 в мач от шестия кръг на Ередивизи.

Домакините откриха резултата чрез Илиес Амаш в 21-вата минута. След почивката отново французинът направи 2:0 за Камбуур в 54-ата минута, а в добавеното време на мача Иван Хенстра оформи крайното 3:0. В тима на Неймеген контузия след почивката получи турският нападател Емре Мор, който трябваше да бъде принудително заменен от Кевин Керс.

НЕК е на десето място във временното класиране със 7 точки от шест мача, като има две победи, едно равенство и три загуби. Тимът ще бъде домакин на Левски във втория кръг на Лига Европа на 15 октомври след паузата за националните отбори.

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Снимки: Imago

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