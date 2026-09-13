Норвежци, с които Левски ще играе, постигнаха домакински успех

Норвежкият Лилестрьом, който е един от съперниците на Левски в Лига Европа, постигна победа срещу гостуващия Волеренга с 2:0 в 21-вия кръг на Елитсериен. Рубен Габриелсен откри резултата за домакините в средата на първото полувреме, а Томас Лене Олсен направи 2:0 в шестата минута на добавеното време на мача.

Лилестрьом е на пето място във временното класиране, като има 32 точки от 20 срещи. Отборът е само на точка зад четвъртия Молде и на три зад третия Тромсьо, с които ще води борба за разпределение на квотите в Лига Европа и Лига на конференциите. Далеч напред са Бодьо/Глимт и Викинг, които през този сезон играят в групите на Шампионската лига.

По програма Левски ще бъде домакин на Лилестрьом на 10 декември на Националния стадион "Васил Левски".

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Снимки: Imago