Напрежение във Валенсия преди двубоя с Барселона

Часовете преди двубоя между Валенсия и Барселона се очертават да бъдат изключително напрегнати за привържениците на домакините. Президентът на „прилепите“ кацна в града с частен самолет в неделя, часове преди срещата на „Местая“. Според информация на „Ас“ присъствието му в ложите не е официално потвърдено от клуба, но се очаква той да посети стадиона.

Пристигането на Лим се случва в особено деликатен момент за Валенсия. Отборът на Карлос Корберан е спечелил само една точка от възможни девет в първите три кръга на Ла Лига. Освен това трансферният пазар засили недоволството на феновете, които са подготвили различни протестни акции срещу собственика и ръководството. Поради това се очаква атмосферата около „Местая“ да бъде изключително нажежена преди мача.

Трябва да се припомни, че по-рано тази година, в последния кръг от миналия шампионат и отново преди мач с Барса, имаше инциденти в околностите на въпросния стадион. Тогава местни фенове запалиха факли и хвърляха предмети по полицията с викове „Да ги почваме“ след пристигането на автобуса на каталунците.

Тази ситуация кара и Барселона да следи с внимание часовете преди мача, макар и по други причини. В каталунския клуб са притеснени, тъй като това ще бъде първото гостуване за техните фенове след инцидентите около стадион „Мартинес Валеро“ преди дебютния мач за сезона срещу Елче.

🦇 🏟️ It’s been a pleasure to be part of the history of a great stadium like Mestalla! Here’s to many more battles between @valenciacf and Barça! 🤝 https://t.co/5Z7IM7M7IZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 6, 2026

Клубът не е забравил онзи епизод, при който се стигна до сблъсъци между фенове на „блауграна“ и агенти на националната полиция преди срещата, а охраната беше организирана от същите полицейски сили. Тогава Барселона публично осъди случилото се, определяйки го като „непропорционално“ използване на сила срещу един от своите привърженици, и поиска обяснения за действията на полицията.

В спортно-технически план Барселона пристига във Валенсия с възможността да стане едноличен лидер в класирането. Отборът на Ханзи Флик спечели първите си три мача и има девет точки, докато Реал Мадрид загуби в петък от Бетис с 0:1 в Севиля.

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