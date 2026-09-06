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Валенсия 0:1 Барса, бърз гол на Ямал

  • 6 сеп 2026 | 17:15
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Валенсия 0:1 Барса, бърз гол на Ямал

Барселона води с 1:0 на Валенсия като гост в двубой от четвъртия кръг на Ла Лига. Ламин Ямал беше точен в шестата минута.

Шампионите и сега са лидери, но при успех за първи път през сезона ще дръпнат с три точки пред Реал Мадрид при равен брой изиграни срещи.

Голямата новина при каталунците е включването на Родри като титуляр. За него това ще е първи мач за тима от началото, след като досега имаше две включвания като резерва. За халфа това даже е мач №100 в Ла Лига. И този път офанзивното трио е Антъни Гордън - Рафиня - Ламин Ямал, а младият Чави Еспарт отново е на левия бек.

Домакините от Валенсия имат само точка досега и напрежението отново е завладяло всички в клуба. На всичко отгоре в града пристигна собственикът Питър Лим, когото запалянковците ненавиждат.

Мачът започна при горещо време от над 30 градуса. Гостите бързо се ориентираха и в шестата минута вече водеха в резултата. Тогава Фермин Лопес изведе Ямал, който прехвърли вратаря за 1:0 за Барса.

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