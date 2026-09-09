Родри се извинил на играчите на Валенсия заради подигравателен коментар

Халфът на Барселона Родри направи жест, който му прави чест, часове след мача между Валенсия и каталунците през уикенда, завършил с разгромното 0:5 за шампионите. За куриозната ситуация съобщава "Спорт".

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Капитанът на Испания беше уловен от камерите на предаването 'El Día Después' по "Movistar+ да разговаря на терена с Пау Кубарси и да дава крайно негативни оценки по адрес на съперниците си.

Тези думи и видеото станаха популярни и в социалните мрежи и сигурно са засегнали играчите на Валенсия - нещо, което не е било намерението на световния шампион.

☎️ Rodri llamó a Gayà para disculparse



🙏 El jugador del FC Barcelona se puso en contacto con el capitán del Valencia por sus palabras en el transcurso del partido en Mestalla



✍️ @Jordigil https://t.co/Wb92YOEBeO — Diario SPORT (@sport) September 9, 2026

Във въпросния момент Родри казва на Кубарси по адрес на съперниците: „Много са зле, много са зле тези, а? Много са зле, човече“. В друг момент той настоява: „Много са слаби, човече, ужасно слаби са, не са минали центъра през второто полувреме“.

Роденият в Мадрид футболист дори пита Кубарси в един момент от диалога: „Как завърши Валенсия миналата година?“. Каталунският централен защитник му отговоря: „Близо до Европа“. Родри реагира, отваряйки уста, сякаш не можеше да повярва.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cameras caught Rodri speaking with Cubarsí after he was subbed off against Valencia.



🗣️ He apparently said:



"These guys are really weak — really weak. They're terrible."



"They're terrible, absolutely terrible. How did Valencia finish last year?"



"Seriously, they… pic.twitter.com/uHLhzBrnRz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 8, 2026

Това беше разговор, който е трябвало да остане на терена, но придоби значимост, след като беше излъчен по телевизията. Поради тази причина след срещата Родри не се поколеба да се свърже с бранителя на Валенсия Хосе Луис Гая, когото познава от националния отбор, и е провел разговор с него.

Халфът на Барселона е поднесъл извиненията си на играчите на "прилепите", като не е искал те да останат с лоши чувства. Реакцията му е била незабавна, след като предаването разкри разговора му с Кубарси.

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