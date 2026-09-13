Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес ще пропусне днешното гостуване на тима срещу Реал Сосиедад от петия кръг на Ла Лига.
От клуба публикуваха състава на наставника Диего Симеоне за тазвечерния мач в Сан Себастиан, като обясниха отсъствието на аржентинския национал с мускулна преумора, която той е получил по време на вчерашната тренировка. Така Алварес няма да играе в трети мач от испанския елит през този сезон, като досега има само две появи от резервната скамейка. Единственият му двубой като титуляр от началото на кампанията пък беше загубата с 1:2 от Ливърпул в Шампионската лига, в която се отчете с асистенция.
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