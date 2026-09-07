Канисарес: Валенсия е смъртно ранен, само натиск на феновете и празен стадион може да предизвикат смяна на собственика

Легендата на Валенсия Сантяго Канисарес говори за тежкото положение на славния някога тим. Отборът след 4 кръга в Ла Лига е на последното място в класирането със само 1 спечелена точка, а вчера бе разбит у дома с 0:5 от шампиона Барселона.

Барселона продължава с терора в Ла Лига и за първи път дръпна на Реал Мадрид

Лошите резултати усилиха и без това негативните настроения на феновете на "прилепите" срещу сингапурския собственик Питър Лим.

По този повод Канисарес каза по време на участието си в предаването „Tiempo de Juego“: „Валенсия е смъртно ранен. За да си тръгне Питър Лим, трябва да има някой, който иска да купи клуба. Това е апетитна компания. Имате над 40 000 души, които ходят на „Местая“, въпреки че знаят, че ще страдат и ще се срамуват. Социалната маса е изключителна. Проблемът е, че Питър Лим не пожела да обърне внимание на тези, които искаха да купят клуба, последният от които беше преди не повече от година. Имаме проблем: Как да накараме Лим да обяви Валенсия за продан?“.

⚫️⚪️ Cañizares reclama “presión social” tras el 0-5: “Solamente el pueblo puede salvar al Valencia”



✍️ @paulalerinm https://t.co/izQX0OyktL pic.twitter.com/tM1KtdtwUC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 7, 2026

„Кой ще го купи? Това ще бъде следващият проблем. Може да се постигне само по един начин – със социален натиск. Знам, че феновете не са виновни и заслужават признание, че са там. Политиците можеха да го направят, но не пожелаха. Само народът може да спаси Валенсия. Въпреки че не би било справедливо да се изисква това от него“, продължи анализа си бившият вратар.

Канисарес също така смята, че настоящата ситуация надхвърля далеч една загуба или спортните резултати. „Проблемът не е в загубата на три точки, проблемът е много по-сериозен и хората искат обществено надигане“, заяви той.

💥 Santi Cañizares explota por la situación que vive el Valencia:



😠 "El problema no es perder tres puntos, el problema es mucho más grave y tienen ganas de un levantamiento público"



📻 #PartidazoCOPEhttps://t.co/fmSydk5yvq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 6, 2026

В този смисъл бившият играч предложи драстична мярка като опразването на стадион „Местая“, за да се увеличи натискът върху ръководството на клуба. „Едно пълно и многократно изпразване на стадиона би привлякло много внимание и би предизвикало поне срам у ръководството. Не знам дали той изобщо знае какво е състоянието на отбора в момента, дали гледа мачовете, дали му пука и най-малко“, каза Канисарес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google