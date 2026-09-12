Севиля излъга Валенсия в края

Севиля и Валенсия дадоха старт на петия кръг в Ла Лига с напрегнат сблъсък на „Рамон Санчес Писхуан“, който завърши с минимален успех 1:0 за домакините. Единственото попадение в мача падна чак в 81-вата минута, когато Хуан Иглесиас се разписа с глава след асистенция на Гиорги Кочорашвили. Гостите пък бяха преследвани от огромен малшанс и на два пъти гредите им попречиха да се стигне до гол.

Първото полувреме премина без голове, но втората част започна с опасни положения пред двете врати. В 50-ата минута Лука Стасин стреля с глава, но топката срещна гредата на противниковата врата.

Натискът на гостите продължи и в 77-мата минута те бяха изключително близо до гола, когато мощен удар на Давид Оторби разтърси напречната греда.

Развръзката в двубоя настъпи в 81-вата минута. При центриране от фаул на Гиорги Кочорашвили, десният бранител Хуан Иглесиас се извиси на далечната греда и с глава прати топката в мрежата за крайното 1:0.

С тази победа Севиля събра актив от 10 точки и се изкачи временно на 3-то място в класирането. Валенсия остава на последното място с едва 1 точка от пет изиграни мача и заема 20-та позиция в Ла Лига.

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Снимки: Gettyimages