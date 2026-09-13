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ПСЖ ще започне изкачването си в Лига 1

  • 13 сеп 2026 | 06:45
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ПСЖ ще започне изкачването си в Лига 1

В сблъсък от четвъртия кръг на френската Лига 1 Брест приема шампиона Пари Сен Жермен на стадион "Франсис Ле Бле" днес от 21:45 ч. Срещата противопоставя два тима, които започнаха кампанията по различен начин, като домакините се намират в горната половина на таблицата, а парижани все още търсят първия си успех в първенството.

Брест заема 7-о място в подреждането с актив от 5 точки след първите три кръга (1 победа и 2 равенства, при голова разлика 6:5). Воденият от Жулиен Лашор тим показа силна форма на старта, като в миналия кръг надделя над Льо Авър с 2:1 като гост, а преди това завърши при равенства 2:2 с Тулуза и Льо Ман.

Пари Сен Жермен се намира на необичайното 14-то място със само 2 точки (0 победи, 2 равенства и 1 загуба, голова разлика 5:6). Момчетата на Луис Енрике претърпяха поражение с 1:2 у дома от Монако и записаха ремита 2:2 срещу Лил и Рен. Въпреки това, парижани бързо възвърнаха самочувствието си през седмицата, след като разгромиха Слован (Братислава) с 6:1 на старта си в Шампионската лига.

Статистиката е изцяло на страната на гостите от столицата. В последните си пет мача срещу този съперник във всички турнири ПСЖ спечели и петте сблъсъка. Сред тях изпъкват изразителните победи със 7:0 и 3:0 в Шампионската лига, както и триумфът с 5:2 в Лига 1 през февруари 2025 г. Последната среща между двата тима през май 2026 г. завърши с минимален успех 1:0 за парижани.

Домакините от Брест ще трябва да се справят без капитана си Брендан Шардоне, който е извън строя заради контузия в прасеца. Извън сметките са още Мамади Диамбу и Ноа Еджума. Под въпрос до последно остава десният защитник Кени Лала. В предни позиции голямата заплаха за гостите ще е Камори Думбия, който вече има 4 гола на сметката си през този сезон в Лига 1.

При Пари Сен Жермен Нуно Мендеш се завръща след изтърпяно наказание. С проблеми с контузии са Сени Маюлу и Куентин Нджанту. Луис Енрике разполага с голяма дълбочина в състава си. Хвича Кварацхелия, Жоао Невеш, Маркиньос и Дезире Дуе ще са свежи, след като получиха почивка през седмицата. В нападение Усман Дембеле и Феран Торес показаха отлична форма срещу Слован и най-вероятно отново ще са титуляри.

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Снимки: Gettyimages

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