Труден тест за Ювентус

В неделя вечер Сасуоло приема Ювентус на своя "Мапей Стейдиъм" в един от най-вълнуващите сблъсъци от 4-тия кръг на Серия "А". Гостите от Торино влизат в двубоя с амбицията да запазят позицията си в горната част на класирането, но са изправени пред сериозна кадрова криза, докато домакините от Реджо Емилия се надяват да откраднат точки от претендента за челните места.

След първите три кръга от новия сезон Ювентус заема 6-то място във временното класиране с актив от 7 точки (2 победи и 1 равенство) и голова разлика 4:1. Възпитаниците на Лучано Спалети започнаха кампанията с чисти победи над Фрозиноне (1:0) и Парма (2:0), а в миналия кръг завършиха 1:1 в дербито срещу Милан.

От своя страна Сасуоло се намира на 10-а позиция с 4 точки и голова разлика 5:5 (1 победа, 1 равенство и 1 загуба). Отборът, воден от новия си старши треньор Алберто Акуилани, отстъпи на Аталанта (1:2) на старта, след което надделя над Торино с 2:1 и завърши 2:2 с Болоня. В турнира за Купата на Италия "неровердите" елиминираха Чезена (3:0) и Фрозиноне след дузпи.

Основната тема в лагера на Ювентус е дългият списък с контузени състезатели. Лучано Спалети няма да може да разчита на капитана Мануел Локатели, който претърпя тежка контузия в коляното срещу Милан и ще отсъства с месеци. Извън строя са още Кефрен Тюрам, младата звезда Кенан Йълдъз, Жереми Бога, Андреа Камбиазо, Хуан Кабал и Папе Сар. Уестън Маккени има шансове да влезе в групата, но титулярната халфова линия най-вероятно ще бъде оформена от Тюн Копмайнерс и Дъглас Луис. В атака се очаква да стартира Рандал Коло Муани, подпомаган от Франсиско Консейсао, Николас Гонсалес и Керим Алайбегович.

За Сасуоло аут поради мускулни проблеми е Кристиан Волпато. Очаква се в предни позиции Акуилани да заложи на опитния Доменико Берарди и Киърън Бауи, а полузащитата да бъде дирижирана от Неманя Матич.

Историческото предимство е на страната на "старата госпожа" – Ювентус е спечелил 18 от досегашните 27 мача между двата тима. Въпреки това, двубоите на "Мапей Стейдиъм" никога не са лесни за торинци. Сасуоло постигна забележителни победи с 4:2 и 1:0 у дома през 2023 година, макар през миналия сезон Ювентус да надделя с 3:0 при гостуването си в Реджо Емилия и да завърши 1:1 в реванша в Торино.

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Снимки: Gettyimages