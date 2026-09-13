Левски пак се спъна първо във Враца, но този път "сините" има пет точки повече

Втора поредна година Левски губи първи точки във Враца. Шампионът на България завърши 0:0 при гостуването си на Ботев (Враца) в мач от 9-ия кръг на efbet Лига. Преди 12 месеца "сините" отново не успяха да вкарат гол на стадион "Христо Ботев", като спряха серията си от четири поредни победи в първите четири мача от първенството.

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Тази година столичани загубиха първите си точки отново срещу врачани, но чак в 9-ия кръг на шампионата. Интересното е, че през сезон 2025/2026 година на същата фаза 27-кратните шампиони записаха първо поражение. Това се случи срещу Локомотив (Пловдив) на "Лаута" с 0:1, когато се разписа Хуан Перея, който сега е с №9 в Левски.

Сега обаче Левски, който е лидер в шампионата, има актив от 25 точки, докато миналата година след девет двубоя имаше 20 точки.

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Това е общо десето нулево равенство в историята между двата тима в родния елит, както и пето от месец март 2020 година насам.

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