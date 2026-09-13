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Левски пак се спъна първо във Враца, но този път "сините" има пет точки повече

  • 13 сеп 2026 | 20:28
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Левски пак се спъна първо във Враца, но този път "сините" има пет точки повече

Втора поредна година Левски губи първи точки във Враца. Шампионът на България завърши 0:0 при гостуването си на Ботев (Враца) в мач от 9-ия кръг на efbet Лига. Преди 12 месеца "сините" отново не успяха да вкарат гол на стадион "Христо Ботев", като спряха серията си от четири поредни победи в първите четири мача от първенството.

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Тази година столичани загубиха първите си точки отново срещу врачани, но чак в 9-ия кръг на шампионата. Интересното е, че през сезон 2025/2026 година на същата фаза 27-кратните шампиони записаха първо поражение. Това се случи срещу Локомотив (Пловдив) на "Лаута" с 0:1, когато се разписа Хуан Перея, който сега е с №9 в Левски.

Сега обаче Левски, който е лидер в шампионата, има актив от 25 точки, докато миналата година след девет двубоя имаше 20 точки.

Веласкес счупи скамейката във Враца
Веласкес счупи скамейката във Враца

Това е общо десето нулево равенство в историята между двата тима в родния елит, както и пето от месец март 2020 година насам.

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