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Симов: Моите момчета изиграха перфектно мача

  • 13 сеп 2026 | 20:02
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Треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след равенството 0:0 срещу Левски. Специалистът бе доволен от представянето на своя тим.

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

"Не мисля, че точката трябва да я броим като победа. Накрая имахме положения за гол. Нямаше да е незаслужено да стигнем до победата. Опитахме се да неутрализираме Левски. Правиха това, което винаги правят. Моите момчета изиграха перфектно мача във фаза защита. Имам претенции към фаза атака, но нека отдадем заслуженото на футболистите.

Характерът на тима не искам да го коментирам. Показали сме го многократно. Търсим да подобряваме игровия облик. Надявам се, че тази точка ще ни даде увереност за мача с Дунав. Ако не го спечелим, ще обезмислим тази точка срещу Левски", заяви Симов.

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Снимки: Борислав Цветанов

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