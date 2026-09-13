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  3. Калин Каменов: В състава ни имаше петима юноши на Левски

Калин Каменов: В състава ни имаше петима юноши на Левски

  • 13 сеп 2026 | 20:23
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Кметът на Враца Калин Каменов говори след равенството на Ботев 0:0 срещу Левски в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига.

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

"Това са мачове за самочувствие на футболистите на Ботев. Тази точка се равнява на три, защото им показва, че са по-силни от това, което показваха в предишните мачове. Поздравления за момчетата.

Рядко се виждат 6 000 човека на мач. В състава ни имаше петима юноши на Левски. Момчета, които не получиха шанс в Левски, но го получиха във Враца. Надявам се, че ще се дават повече шансове на млади български момчета.

С минимум средства се опитваме да правим максимума. Смятам, че стадионът е в прилично състояние", заяви кметът на Враца.

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