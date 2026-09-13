Калин Каменов: В състава ни имаше петима юноши на Левски

Кметът на Враца Калин Каменов говори след равенството на Ботев 0:0 срещу Левски в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига.

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"Това са мачове за самочувствие на футболистите на Ботев. Тази точка се равнява на три, защото им показва, че са по-силни от това, което показваха в предишните мачове. Поздравления за момчетата.



Рядко се виждат 6 000 човека на мач. В състава ни имаше петима юноши на Левски. Момчета, които не получиха шанс в Левски, но го получиха във Враца. Надявам се, че ще се дават повече шансове на млади български момчета.



С минимум средства се опитваме да правим максимума. Смятам, че стадионът е в прилично състояние", заяви кметът на Враца.

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