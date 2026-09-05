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Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА в efbet Лига - на живо след 1:1 на "Коритото"
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11-те на Левски и ЦСКА 1948, Веласкес с осем промени

  • 5 сеп 2026 | 20:33
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Станаха ясни съставите на Левски и ЦСКА 1948 за мача помежду им от осмия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" ще започне в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски.

До момента "сините" са безпогрешни в първенството и имат пълен актив от точки. Отборът на Хулио Веласкес победи в седем от седем двубоя, като шампионите са реализирали 20 гола срещу допуснати едва четири. Сребърните медалисти от последния сезон пък заемат четвърто място във временното класиране, на пет точки зад лидера от "Герена". Гостите пък са с 16 точки на четвърта позиция.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес прави цели осем промени в състава в сравнение с титулярите, които запознаха срещу Славия през седмицата. Две промени са принудителни заради контузиите на Никола Серафимов и Мехди Мубарик. Другите ротирани са Алекс Сентейес, Алдаир, Евертон Бала, Давид Кусо, Сержиньо и Рейналдо. На терена отново са единствено Светослав Вуцов, Асен Митков и Гашпер Търдин. Така на вратата е Вуцов, а пред него ще действат Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Майкон. в халфовата линия са Търдин, Митков и Марко Груич. По фланговете ще са Мазир Сула и Армстронг Око-Флекс, а атака ще се води от Хуан Переа.

За гостите на врата е Алекс Божев и пред него в защита - Диего Медина, Ектор Куеляр, Андре Хофман и Огнен Гашевич. В халфовата линия ще са Моатаз Земземи, Петър Витанов, Борислав Цонев и Фредерик Масиел. В предни позиции пък ще са Елиас Франко и Георги Русев.

ЛЕВСКИ - ЦСКА 1948

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 2. Хевертон, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 18. Търдин, 10. Митков, 8. Груич, 22. Сула, 11. Око-Флекс, 9. Переа

ЦСКА 1948: 31. Божев, 2. Медина, 4. Хофман, 33. Куелар, 22. Гашевич, 8. Земземи, 34. Витанов, 10. Цонев, 67. Масиел, 77. Франко, 11. Русев

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