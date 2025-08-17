Популярни
Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

  17 авг 2025
  • 26808
  • 36
Ботев (Враца) - Левски

Ботев (Враца) и Левски при 0:0 в мач от петия кръг на efbet Лига.

Левски е и в серия от четири поредни победи в родното първенство, където все още няма грешна стъпка, но врачани не са за подценяване. Те вече измъчиха другия тим с пълен актив - Лудогорец, губейки сблъсъка от втория кръг с "орлите" във Враца с минималното 0:1 след гол за разградчани в добавеното време на срещата.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес прави доста промени в състава с оглед на предстоящия първи мач с АЗ Алкмаар в Европа. Извън 11-те са една дузина титуляри като Майкон, Алдаир, Кристиан Димитров, Марин Петков, Радослав Кирилов, както и младока Борислав Рупанов. При това положение и с липсата на Мустафа Сангаре вероятно Рилдо ще застане на върха на атаката.

Първите минути на срещата бяха равностойни, като до чисти положения пред някоя от двете врати не се стигна.

БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0 ЛЕВСКИ

БОТЕВ (ВРАЦА): 25. Евтимов, 2. Влайкович, 4. Кабаши, 36. Стоев, 6. Суарес, 11. Ачков, 17. Гайегос, 97. Найденов, 24. Смоленски, 79. Петков, 9. Генов

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 4. Макун, 6. Цунами, 7. Лима, 8. Охене, 10. Митков, 23. Мислович, 95. Фабиен, 22. Сула, 95. Фабиен

