Веласкес счупи скамейката във Враца

Наставникът на Левски Хулио Веласкес изпусна нервите в последните минути при гостуването на Ботев (Враца), в което играчите му загубиха първи точки в първенството, и със сигурност ще бъде наказан от Дисциплинарната комисия на БФС. Испанският треньор се изнерви до краен предел в 89-ата минута, когато играчите му допуснаха опасност пред вратата на Светослав Вуцов, която можеше да доведе до гол в тяхната врата. Специалистът, както бе до тъч линията, тръгна към резервната скамейка на своя щаб, след което с юмрук удари стъклото на скамейката и счупи стъклото, а също така се и поряза.

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Разочарованието при Веласкес беше ясно, тъй като отборът му отново разочарова в игрови план, както беше преди няколко дни срещу ЦСКА при загубата с 2:4 за Суперкупата на България. Освен това във втора поредна година във Враца Левски завърши 0:0, а днес не успяха да създават и чисти положения, както го правеха с лекота в мачовете от първите осем кръга.

Това не е първа подобна проява за Веласкес, който миналата година счупи и съблекалнята на стадион "Александър Шаламанов" срещу Славия.

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