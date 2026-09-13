Веласкес: Теренът не беше в най-доброто си състояние! И миналия сезон имахме подобно преживяване

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели, че тимът му е направил максимума да спечели днешния двубой с Ботев (Враца), завършил наравно 0:0. Все пак той отчете това, че теренът не е бил в най-добрия си вид.

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"Не че търсим оправдание от терена, но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе на този стадион. Имахме повече владение на топката. Може би ни трябваше повече късмет, повече центрирания, повече удари. Контролирахме играта. Мисля, че създадохме достатъчно шансове да спечелим. Играчите дадоха всичко от себе си и дадоха 100 процента. Преди двубоя и по време на двубоя искахме да спечелим всички три точки. Знаем, че ще имаме мачове на подобни терени и трябва да можем да се адаптираме. Днес отборът се опита да го направи и да спечели. Трябва да се възстановим добре за следващия мач. Имаме много мачове в този период. За мен е страхотно да спечелим толкова мачове в Европа. Това е футболът. Понякога може да не спечелиш. Важното е да продължим с позитивната нагласа. Все още не знам какъв е проблемът с Мубарик. Когато натрупваш подобен брой мачове, е нормално да има контузии".

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