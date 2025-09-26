Локо (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски - "сините" не успяха да си върнат върха

Отборът на Левски допусна първа загуба от началото на шампионата в efbet Лига. В мач от десетия кръг на надпреварата “сините” загубиха с 0:1 при визитата си на Локомотив (Пловдив) на “Лаута”. Единственото попадение за “смърфовете” бе дело на Хуан Переа след груба грешка в отбраната на гостите.

Така с първата си загуба в шампионата Левски не успя да си върне първата позиция и остави поне временно ЦСКА 1948 на върха. Играчите в “синьо” са втори с 20 точки - на две от лидера, но и с мач по-малко. Локомотив от своя страна вече са само на точка от тима от “Герена”, но също с двубой в аванс.

За домакините на вратата започна Боян Милосавлевич и пред него Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков и Енцо Еспиноса. В халфовата линия бяха Ефе Али, Ивайло Иванов и пред тях Парвизджон Умарбаев. По фланговете действаха Жулиен Лами и Каталин Иту, а на върха на атаката Хуан Переа.

За Левски страж традиционно бе Светослав Вуцов и пред него в отбрана - Майкон, Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Оливие Камдем. В халфовата линия действаха Гашпер Търдин и Георги Костадинов и малко пред тях Марин Петков. По крилата бяха Радослав Кирилов и Евертон Бала, а централен нападател бе Мустафа Сангаре.

Първата опасност дойде в полза на домакините. Още във втората минута Лами се оказа на чиста позиция, но ударът му рикошира в гърба на Търдин и стигна без проблеми в ръцете на Вуцов. Малко по-късно на отсрещната врата Сангаре направи хубав пробив, но силите му не стигнаха да завърши точно.

В следващите минути преобладаваше борбата по терена, като единствената по-любопитна ситуация бе едно спречкване между Сангаре и Иту в наказателното поле, което обаче завърши с жълти картони и за двамата.

В 33-ата минута Локомотив откри резултата. Тогава Майкон направи груба грешка и подари топката на Переа, който напредна в наказателното поле и халднокръвно намери пролука, за да прониже Вуцов.

До края на първата част и двата тима организираха по няколко добри атаки, но до нови чисти положения пред двете врати не се стигна.

Втората част започна по-активно за домакините и те бяха по-близо до второ попадение, отколкото гостите до изравняване. В 63-ата минута Иту можеше да направи 2:0, но ударът му по земя бе избит от Вуцов.

Последваха два точни удара от страна на Левски, дело на Майкон и Сангаре, но Милосавлевич бе на мястото си, за да спаси.

До края на мача Левски опита да стигне до натиск, с който да се добере поне до точката, но Локо се защитаваше добре и не позволи опасности пред вратата си.

ЛОКО (ПЛОВДИВ) 1:0 ЛЕВСКИ

1:0 Переа (33)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 5. Павлов, 23. Русков, 21. Еспиноса, 12. Али, 22. Иванов, 94. Иту, 39. Умарбаев, 99. Лами, 9. Переа

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 50. Димитров, 71. Камдем, 18. Търдин, 70. Костадинов, 88. Петков, 99. Кирилов, 17. Евертон, 12. Сангаре

Снимки: Владимир Иванов