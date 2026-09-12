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Компани обеща, че Байерн няма да подцени отбора на Лукас Петков

  • 12 сеп 2026 | 14:00
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Компани обеща, че Байерн няма да подцени отбора на Лукас Петков

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани няма да подцени неделния съперник Елверсберг, който прави дебюта си в Бундеслигата през този сезон и досега се превърна в изненадата на първенството. Сред ключовите играчи на новака е българският национал Лукас Петков.

Аутсайдерите дори изпреварват германския гранд с две точки в класирането, като имат две победи в толкова мачове, докато Байерн разгроми Щутгарт в първия си двубой от първенството, но миналия уикенд направи нулево равенство срещу Шалке 04. "Вземаме всеки мач на сериозно. Всеки сезон носи нови предизвикателства. Това е нещо, което обичам във футбола. Винаги искаме да покажем какво представлява Байерн, където и да отидем. Това е ново място за нас, но все пак искаме да бъдем същият отбор", заяви Компани на днешната си пресконференция.

Елверсберг е най-малкият клуб в историята на Бундеслигата и дори не е самостоятелен град, тъй като е част от община Спизен-Елверсберг с население от 13 000 души. Градът няма железопътна гара, а инфраструктурата около стадиона – който все още прилича на строителна площадка – е проблематична. Терминът "селски клуб" вероятно никога не е бил по-подходящ. Но това не е проблем за Байерн. "Първо летиш един час, после пътуваш с автобус още един час и след това играеш футбол – нищо повече от това. Независимо дали е в Дортмунд или в Елверсберг, мотивацията е същата", каза Компани.

Треньорът разкри, че крилото Серж Гнабри може би ще може да играе и решението ще бъде взето след последната тренировка. "Смятам, че той ще вземе участие утре или срещу Унион (Берлин) (б. а. - следващия уикенд), но все още трябва да проведем разговори със Серж. Той трябва да ни даде сигнал, че не се притеснява, че нещо може да се случи, когато стреля или се обръща. Освен това всички са в добра форма и на разположение", завърши Компани.

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Снимки: Gettyimages

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