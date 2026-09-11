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Компани: Трябваше да останем търпеливи, но след това головете заваляха

  • 11 сеп 2026 | 02:31
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Компани: Трябваше да останем търпеливи, но след това головете заваляха

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира победата на своя тим с 5:0 над Бодьо/Глимт в Шампионската лига, като подчерта важността на търпението и тактическата дисциплина през първата част. Белгийският специалист изрази задоволство от прогреса на отбора и специално похвали Джамал Мусиала за ключовия му принос.

„Първото полувреме беше малко подобно на мача с Шалке. Трябваше да останем търпеливи. Нямахме много чисти положения, но въпреки това имаше моменти, в които можехме да отбележим няколко гола. През второто полувреме реализирахме в точния момент и след това головете просто заваляха. Напълно заслужена победа“, заяви Компани.

Наставникът не спести суперлативи за голмайстора Джамал Мусиала, чието представяне донесе сериозна радост на феновете.

„Всички се радваха за него – както 75 000 души на стадиона, така и хората пред телевизорите. Знаехме, че неговият момент ще дойде. Той отбеляза наистина много важен гол. Това е страхотно за Джамал и се надявам, че оттук нататък фокусът ще бъде изцяло върху неговите изяви на терена. Той знае как да се справя със страничните теми и ще продължи да получава пълната ни подкрепа“, допълни Компани.

Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол
Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

Той направи и кратка равносметка за състоянието на състава след първите няколко двубоя от началото на новата кампания.

„Намираме се в добра позиция. Все още имаме футболисти, които тепърва навлизат в своя ритъм. Контрапресата, пресата и енергията ни са положителни. Има още какво да подобряваме по отношение на качеството и детайлите, като работим активно върху това. Напълно готов и здрав Джамал Мусиала е огромен бонус за нас в сравнение с миналия сезон, когато през по-голямата част от времето играхме без него. Алфонсо Дейвис също възвръща ритъма си. Но както винаги, всеки мач има своя собствена история. Ще видим какво ще се случи в следващите срещи“, завърши треньорът на баварците.

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Снимки: Gettyimages

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