Компани: Трябваше да останем търпеливи, но след това головете заваляха

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира победата на своя тим с 5:0 над Бодьо/Глимт в Шампионската лига, като подчерта важността на търпението и тактическата дисциплина през първата част. Белгийският специалист изрази задоволство от прогреса на отбора и специално похвали Джамал Мусиала за ключовия му принос.

„Първото полувреме беше малко подобно на мача с Шалке. Трябваше да останем търпеливи. Нямахме много чисти положения, но въпреки това имаше моменти, в които можехме да отбележим няколко гола. През второто полувреме реализирахме в точния момент и след това головете просто заваляха. Напълно заслужена победа“, заяви Компани.

Наставникът не спести суперлативи за голмайстора Джамал Мусиала, чието представяне донесе сериозна радост на феновете.

„Всички се радваха за него – както 75 000 души на стадиона, така и хората пред телевизорите. Знаехме, че неговият момент ще дойде. Той отбеляза наистина много важен гол. Това е страхотно за Джамал и се надявам, че оттук нататък фокусът ще бъде изцяло върху неговите изяви на терена. Той знае как да се справя със страничните теми и ще продължи да получава пълната ни подкрепа“, допълни Компани.

Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

Той направи и кратка равносметка за състоянието на състава след първите няколко двубоя от началото на новата кампания.

„Намираме се в добра позиция. Все още имаме футболисти, които тепърва навлизат в своя ритъм. Контрапресата, пресата и енергията ни са положителни. Има още какво да подобряваме по отношение на качеството и детайлите, като работим активно върху това. Напълно готов и здрав Джамал Мусиала е огромен бонус за нас в сравнение с миналия сезон, когато през по-голямата част от времето играхме без него. Алфонсо Дейвис също възвръща ритъма си. Но както винаги, всеки мач има своя собствена история. Ще видим какво ще се случи в следващите срещи“, завърши треньорът на баварците.

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Снимки: Gettyimages