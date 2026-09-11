Завърналият се след кошмара Мусиала: Отдавна не бях усещал това

Чисто положение през първото полувреме, гол в началото на второто, 64 изиграни минути. Това бяха акцентите от завръщането на Джамал Мусиала в стартовия състав на Байерн (Мюнхен) след няколко кошмарни месеца.

Заради неврологични дисфункции германският национал два пъти губеше съзнание на терена в предсезонните контроли срещу РБ Лайпциг и Хайденхайм. Лекарите промениха лечението, което той следваше от дълго време, и му наложиха почивка, така че офанзивният полузащитник се завърна на терена едва миналата събота, когато игра 33 минути при нулевото равенство с Шалке 04.

А в четвъртък, на Алианц Арена, той проправи пътя на Байерн към комфортна победа срещу сензацията от миналото издание на Шампионската лига Бодьо/Глимт (5:0).

„Много съм щастлив. Радвам се, че влязох в ритъм. Беше страхотен момент. Щастлив съм за себе си и за отбора. Ще се насладя на тази вечер“, сподели той пред репортерите.

След това разкри, че „чувството, което изпитах днес на терена, не съм го имал от доста време. Много съм щастлив и нямам търпение да продължа да вървя напред стъпка по стъпка“. Здравословното състояние? „Физически се чувствам добре. Това не е нов проблем за мен. Искам да се върна на терена стъпка по стъпка, чувствайки се отлично и уверен, и да се върна на максималното си ниво, което имах преди.“

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