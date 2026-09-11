Наказанието на треньора на Лукас Петков беше отменено и той ще води Елверсберг срещу Байерн

Треньорът на Елверсберг Винсент Вагнер ще води отбора си от пейката в мача с Байерн (Мюнхен) в неделя, след като втората му жалба срещу наказанието беше уважена от Апелативната комисия на централата. Той беше наказан за един мач, след като получи червен картон по време на победата с 4:3 над Борусия (Мьонхенгладбах) миналия уикенд. Санкцията му беше потвърдена от Германския футболен съюз (ГФС), след като първата жалба беше отхвърлена. Клубът обаче успя с втората си, след като обжалва на по-високо ниво.

Във въпросната среща с Борусия (Мьонхенгладбах) Вагнер влезе на терена, за да протестира и получи жълт картон след неправилно решение за тъч, довело до гол за Гладбах, което по-късно съдията Петерсен призна. По време на почивката той отново се приближи до съдията и му беше показан втори жълт картон, този път за оспорване на съдийско решение.

При изслушването в ГФС съдията Мартин Петерсен е признал, че е допуснал грешка и реакцията му е била неподходяща.

„Сега, като се върна назад, смятам реакцията си за неподподяща. Не бих взел в момента същото решение отново в тази ситуация. Може би разтълкувах ситуацията прекалено емоционално, прекалено чувствително“, каза съдията.

Самият Вагнер пък благодари на съдията за промяната на мнението му: „Радвам се, че справедливостта възтържествува.

Дори главният изпълнителен директор на Байерн Мюнхен Ян-Кристиан Дреесен и треньорът Винсан Компани се изказаха в подкрепа на отмяната на „наказанието“.

Елверсберг, един от най-малките клубове, достигали някога до германската мъжка лига, изуми германския футбол, като спечели първите си два мача в дебютния си сезон в Бундеслигата. За малкия тим от предградието на Саарбрюкен играе и българският нападател Лукас Петков, който има гол и асистенция до момента от началото на сезона.

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Снимки: Imago