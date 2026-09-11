Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

Крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, който бе избран за Играч на мача при разгромния успех с 5:0 срещу норвежкия Бодьо/Глимт на старта на Шампионската лига, изрази задоволството си от представянето на баварците. Френският национал подчерта, че ключът към категоричния резултат на „Алианц Арена“ е бил търпението срещу добре организираната отбрана на гостите.

„Мисля, че това беше добро представяне от наша страна. Първото полувреме беше малко трудно. Те се бяха затворили в дълбока отбрана и пространствата бяха изключително тесни. След това, съвсем естествено, играта се отвори, което ни позволи да стигнем до нашите шансове и да ги реализираме“, обясни Олисе.

Офанзивният футболист разкри и какви са били указанията на старши треньора Венсан Компани на почивката, за да може Байерн да пречупи съпротивата на коравия норвежки съперник.

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„Ние играем по един и същи начин, независимо какво се случва на терена. На полувремето треньорът ни каза просто да продължим да играем така, както го правехме до момента – че играта ще се отвори и трябва да се възползваме от шансове си, и ние точно това направихме“, допълни французинът.

Той сподели и за отличния синхрон в предни позиции, който баварците започват да демонстрират от началото на новия сезон в Европа.

„Чувството да играя в този отбор е страхотно. Всички вече познаваме движенията си на терена и знаем как да си взаимодействаме заедно. Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно и всички сме щастливи“, завърши звездата на Байерн.

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Снимки: Gettyimages