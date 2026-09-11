Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

  • 11 сеп 2026 | 05:35
  • 202
  • 0
Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

Крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, който бе избран за Играч на мача при разгромния успех с 5:0 срещу норвежкия Бодьо/Глимт на старта на Шампионската лига, изрази задоволството си от представянето на баварците. Френският национал подчерта, че ключът към категоричния резултат на „Алианц Арена“ е бил търпението срещу добре организираната отбрана на гостите.

„Мисля, че това беше добро представяне от наша страна. Първото полувреме беше малко трудно. Те се бяха затворили в дълбока отбрана и пространствата бяха изключително тесни. След това, съвсем естествено, играта се отвори, което ни позволи да стигнем до нашите шансове и да ги реализираме“, обясни Олисе.

Офанзивният футболист разкри и какви са били указанията на старши треньора Венсан Компани на почивката, за да може Байерн да пречупи съпротивата на коравия норвежки съперник.

Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол
Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

„Ние играем по един и същи начин, независимо какво се случва на терена. На полувремето треньорът ни каза просто да продължим да играем така, както го правехме до момента – че играта ще се отвори и трябва да се възползваме от шансове си, и ние точно това направихме“, допълни французинът.

Той сподели и за отличния синхрон в предни позиции, който баварците започват да демонстрират от началото на новия сезон в Европа.

„Чувството да играя в този отбор е страхотно. Всички вече познаваме движенията си на терена и знаем как да си взаимодействаме заедно. Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно и всички сме щастливи“, завърши звездата на Байерн.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Карик: Винаги е добре да започнеш с победа в Шампионската лига

Карик: Винаги е добре да започнеш с победа в Шампионската лига

  • 11 сеп 2026 | 03:27
  • 787
  • 0
Дамбраускас: Показахме неопитност

Дамбраускас: Показахме неопитност

  • 11 сеп 2026 | 02:58
  • 690
  • 0
Компани: Трябваше да останем търпеливи, но след това головете заваляха

Компани: Трябваше да останем търпеливи, но след това головете заваляха

  • 11 сеп 2026 | 02:31
  • 926
  • 0
Гасперини: Тази точка може да бъде много важна

Гасперини: Тази точка може да бъде много важна

  • 11 сеп 2026 | 02:02
  • 546
  • 0
Комо продължава приказката си и разби РБ Лайпциг за историческа първа победа в ШЛ

Комо продължава приказката си и разби РБ Лайпциг за историческа първа победа в ШЛ

  • 11 сеп 2026 | 00:22
  • 4029
  • 1
Ланс и Славия (Прага) сътвориха истинско зрелище, непримиримост и с пълен обрат в добавеното време

Ланс и Славия (Прага) сътвориха истинско зрелище, непримиримост и с пълен обрат в добавеното време

  • 11 сеп 2026 | 00:19
  • 1898
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Мощни победи за фаворитите в Шампионската лига

Мощни победи за фаворитите в Шампионската лига

  • 11 сеп 2026 | 00:04
  • 25648
  • 23
Ман Юнайтед тръгна с убедителен успех над Сабах при завръщането си в ШЛ

Ман Юнайтед тръгна с убедителен успех над Сабах при завръщането си в ШЛ

  • 10 сеп 2026 | 23:52
  • 10424
  • 28
Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

  • 10 сеп 2026 | 23:58
  • 9743
  • 43
Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 93375
  • 250
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 28780
  • 97
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 8902
  • 5