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Аякс доказа, че се справя по-добре като гост

  • 13 сеп 2026 | 03:09
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Аякс доказа, че се справя по-добре като гост

Аякс срази с 5:1 като гост Фортуна (Ситард) в среща от 6-ия кръг на Ередивизи. По този начин грандът от Амстердам излезе на 5-о място в класирането, изпреварвайки домакините.

За Аякс беше важно да отговори на критиките, след като в миналия кръг загуби с 1:3 дербито срещу ПСВ Айндховен. И докато на собствен терен тимът се представя колебливо, при гостуванията е с пълен актив от 9 точки.

Юлиан Брант откри резултата в 35-ата минута с мощен шут с левия крак. В началото на второто полувреме Антони Дескот наказа грешка в защитата на Аякс и възстанови равенството, но отборът на Мичел бързо реши нещата в своя полза. Тило Керер (62'), Дейви Клаасен (73'), Каспер Долберг (79') и Юри Баас (90+6') се разписаха за най-убедителната победа на гранда от Амстердам през сезона.

В другите съборни мачове Твенте победи АДО Ден Хааг с 2:0, Го Ахед Ийгълс и Грьонинген направиха равенство 1:1, а Камбуур срази с 3:0 НЕК Неймеген.

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Снимки: Imago

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