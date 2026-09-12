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  3. Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

  • 12 сеп 2026 | 21:03
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Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

Реал Мадрид посреща Райо Валекано в столичен сблъсък от 5-ия кръг на Ла Лига. "Белите" ще търсят задължителен успех, за да компенсират загубените точки в двубоя срещу Бетис преди седмица, когато допуснаха първо поражение от началото на сезона.

Реал Мадрид стартира с три поредни победи, преди да загуби в Севиля. Райо пък се намира в долната половина на таблицата с 4 точки и цели допуснати гола в първите 4 мача.

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е направил 4 промени в състава в сравнение с двубоя срещу Интер в Шампионската лига. Ян Диоманде за първи път започва като титуляр за кралския клуб, Бернардо Силва ще действа до Федерико Валверде в средата на терена, а в защитата се завръщат Антонио Рюдигер и Алваро Карерас.

Килиан Мбапе ще води нападението на "белите", а задн него ще играят Диоманде, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор. Десен бек ще е Дензъл Дъмфрис, а в центъра на отбраната Рюдигер ще си партнира с Ибрахима Конате.

За Райо Валекано в предни позиции стартира Серхио Камейо, на когото по фланговете ще помагат Алваро Гарсия и Гиорги Цитаишвили. Двойка вътрешни халфове ще са Унай Лопес и Гнангоро Буаре, а по-офанзивни функции ще има Педро Диас.

На вратата на гостите ще е Емил Аудеро, а защитното каре ще бъде съставено от Андрей Рациу, Флориан Лежюн, Пате Сис и Адриа Педроса.

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Снимки: Gettyimages

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