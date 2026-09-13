Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Илия Груев ще запише първи минути на терена след контузията

Илия Груев ще запише първи минути на терена след контузията

  • 13 сеп 2026 | 01:52
  • 319
  • 0

Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев ще се завърне в игра днес, след като повече от 4 месеца беше извън терените заради контузия в коляното. Халфът ще вземе участие в мача на отбора на Лийдс до 21 години срещу Мидълзбро.

Груев получи травмата по време на тренировка през април и пропусна края на сезона в Премиър лийг. Той вече е напълно възстановен и от няколко седмици тренира с първия тим на Лийдс. Мениджърът на йоркширци Даниел Фарке потвърди, че българинът е в добро физическо състояние и не е далеч моментът, когато ще разчита отново на него.

През последните дни имаше предположения, че Груев може да попадна в групата на Лийдс за двубоя срещу Нюкасъл, но Фарке не иска да прибързва. Родният национал ще започне като титуляр за тима до 21 години срещу Мидълзбро и ако всичко е наред, няма пречка да бъде част от състава на Лийдс за следващите мачове в Премиър лийг.

През миналия сезон Илия Груев беше основна фигура в състава на Лийдс, като записа 23 мача и 3 асистенции в елита на английския футбол, а освен това получи 3 жълти картона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

  • 12 сеп 2026 | 21:18
  • 863
  • 1
Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

  • 11 сеп 2026 | 21:32
  • 3535
  • 3
Кифисия без Петков загуби от Панатинайкос

Кифисия без Петков загуби от Панатинайкос

  • 10 сеп 2026 | 23:21
  • 1702
  • 1
Балов бе титуляр, но Цървена звезда допусна първа грешна стъпка за сезона

Балов бе титуляр, но Цървена звезда допусна първа грешна стъпка за сезона

  • 10 сеп 2026 | 21:59
  • 2945
  • 3
Бивш нападател на ЦСКА герой за тима на Турицов

Бивш нападател на ЦСКА герой за тима на Турицов

  • 9 сеп 2026 | 23:17
  • 8233
  • 1
Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

  • 8 сеп 2026 | 12:32
  • 9396
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 80539
  • 532
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 81971
  • 299
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 14013
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 9710
  • 27
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 12379
  • 36
Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

  • 13 сеп 2026 | 01:45
  • 6241
  • 11