Илия Груев ще запише първи минути на терена след контузията

Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев ще се завърне в игра днес, след като повече от 4 месеца беше извън терените заради контузия в коляното. Халфът ще вземе участие в мача на отбора на Лийдс до 21 години срещу Мидълзбро.

Груев получи травмата по време на тренировка през април и пропусна края на сезона в Премиър лийг. Той вече е напълно възстановен и от няколко седмици тренира с първия тим на Лийдс. Мениджърът на йоркширци Даниел Фарке потвърди, че българинът е в добро физическо състояние и не е далеч моментът, когато ще разчита отново на него.

През последните дни имаше предположения, че Груев може да попадна в групата на Лийдс за двубоя срещу Нюкасъл, но Фарке не иска да прибързва. Родният национал ще започне като титуляр за тима до 21 години срещу Мидълзбро и ако всичко е наред, няма пречка да бъде част от състава на Лийдс за следващите мачове в Премиър лийг.

През миналия сезон Илия Груев беше основна фигура в състава на Лийдс, като записа 23 мача и 3 асистенции в елита на английския футбол, а освен това получи 3 жълти картона.

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Снимки: Imago