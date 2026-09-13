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Аморим: Ако мачът се превърне в надтичване, Модрич няма шанс

  • 13 сеп 2026 | 02:43
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Наставникът на Милан Рубен Аморим призна, че отборът е бил напълно различен след почивката в мача срещу Лацио, завършил 2:2. „Росонерите“ изиграха трагично първо полувреме на „Олимпико“, изоставайки с 0:2 след голове на Матео Канчелиери и Тижани Нослин, и бяха изпратени с освирквания от собствените си фенове. Тройна смяна на почивката промени всичко. Диего Морейра отбеляза два гола в рамките на няколко минути, а Кристиан Пулишич и Юнус Муса също оказаха силно влияние.

„Енергията през първото полувреме наистина липсваше, губехме топката твърде много пъти без никакъв натиск, при прости пасове. Те преодоляваха защитниците ни твърде лесно, но второто полувреме беше обратното. Имахме енергия, контролирахме играта, бяхме напълно различен отбор и това беше напълно различен мач“, заяви Аморим.

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„Успяхме да си осигурим една точка, но ако погледнем мача цялостно, трябваше да се справим по-добре. Не можеш да играеш само едно полувреме", подчерта португалецът.

Попитан защо е извадил на полувремето Лука Модрич, Аморим обясни подробно тактическия си замисъл.

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„Трябва да сме наистина добри с топката, за да се чувстваме комфортно в мача. Ако играта постоянно се променя, тогава това не е мач за Лука. Променихме начина, по който се представихме през второто полувреме с Муса, защото разбрахме, че ни трябва малко повече скорост в средата. Освен това, Лука беше много близо до централните защитници, така че ставаха четирима играчи, които да започват атаката, и имаше по-малко пространство между линиите".

„Можем да играем с Лука, доказахме го в предишните мачове, но трябва да контролираме играта и да владеем топката. Ако превърнем мача в тичане, той няма шанс в играта", добави треньорът на Милан.

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Снимки: Gettyimages

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