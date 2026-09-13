Джаспър получи шанс, но Стандард прекъсна победната си серия

След три поредни победи в Юпилер Про Лига, Стандард (Лиеж) загуби гостуването си на Вестерло с 2:4 и не можа да се доближи до лидерите в класирането.

Българският нападател Силвестър Джаспър, който остана на пейката в преидшните 4 мача, този път се появи в игра. Той влезе в 64-тата минута на мястото на Бернар Нген, но не успя да помогне на тима си да стигне до положителен резултат.

Норман Басет даде преднина на Вестерло в 12-тата минута, а в 56-ата Амандо Лапаж вкара за 2:0. Бруни Нсимба (66') и Аднан Абид (71') върнаха надеждите на Стандард за пълен обрат, но с попадения на Дауда Дионг Томас ван ден Кейбус в последния четвърт час Вестерло заслужи победата и се изкачи на 13-та позиция в класирането.

Тимът на Силвестър Джаспър е 6-и с 11 точки, а лидер е Роял Юнион СЖ с 16. Снощи отборът от Брюксел разгроми новака Ломел с 5:0. Беверен се наложи над Сент Трюйден с 2:0, а Льовен и Серкъл Брюж направиха 1:1.

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Снимки: Imago