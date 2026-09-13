Цяла Гърция говори за поредния подвиг на ОФИ

Подценяван от мнозина, отборът на ОФИ не спира да доказва, че е костелив орех и знае как да постига резултати дори срещу съперници, които разполагат с по-голяма индивидуална класа. Снощи тимът от Крит шокира Олимпиакос, като си тръгна с трите точки от визитата в Пирея и се настани на 3-тото място в класирането на гръцката Суперлига.

ОФИ спечели с 1:0 на "Георгиос Караискакис" след попадение на Кенан Кодро в 66-ата минута. Босненският нападател се възползва от подаване на Николаос Атанасиу и простреля Щефан Ортега.

Резултатът не беше незаслужен, след като островитяните започнаха много силно и техен гол беше отменен заради засада. Олимпиакос пропусна няколко положения, но в крайна сметка отправи само 4 точни удара към вратата на гостите. Толкова точни изстрели нанесоха и футболистите на ОФИ. Освен това, тимът от Крит не получи нито един жълт картон.

Гръцките медии засипаха с похвали състава на Христос Контис и изтъкнаха, че под негово ръководство ОФИ се е превърнал в отбор, който не се страхува от нито един съперник и търпеливо чака момента, за да нанесе съкрушителен удар.

През миналия сезон островитяните спечелиха Купата на Гърция, а в началото на този вдигнаха и Суперкупата след успех с дузпи над шампиона АЕК. Последваха две убедителни победи над ЦСКА (3:0, 2:0) в плейофния кръг на Лига Европа, както и престижното равенство като гост на ПАОК в турнира за националната купа.

Триумфът срещу Олимпиакос позволи на ОФИ да се изравни по точки с лидерите в класирането Панатинайкос и Панетоликос, които обаче още не са изиграли двубоите си от 4-тия къг. Следващото изпитание пред отбора от Крит е домакинството на Хофенхайм на сатрта на основната фаза в Лига Европа.

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Снимки: Imago