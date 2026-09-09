Съперник на Левски с драматично равенство в Нидерландия

Един от съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа – нидерландският НЕК Наймеген, стигна до трудно равенство 2:2 у дома срещу Екселсиор в мач от 3-тия кръг на Ередивизи. Старши треньорът на домакините Дик Шройдер изненада привържениците, като направи цели осем промени в стартовия състав в сравнение с предишния двубой и това можеше да му изиграе лоша шега.

Домакините откриха резултата в 11-ата минута чрез Адам Тахауи, но гостите стигнаха до пълен обрат след попадения на Давид Гарден в 43-тата и Валентин Зулцбахер в 73-тата минута.

Натискът на НЕК в края все пак даде резултат и в 92-рата минута френският халф Ное Лебретон се оказа най-съобразителен в наказателното поле, за да оформи крайното 2:2.

След това равенство Екселсиор заема временното 4-то място в класирането с актив от 10 точки. Отборът на НЕК Наймеген се намира на 9-а позиция в таблицата, като до момента е събрал 7 точки.

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