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Съставите на Съндърланд и Арсенал

  • 12 сеп 2026 | 21:01
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Съставите на Съндърланд и Арсенал

Съндърланд приема шампиона Арсенал на "Стейдиъм ъф Лайт" в интересен двубой от четвъртия кръг на Премиър лийг. Тимът на Микел Артета вече натрупа пет победи във всички турнири от началото на сезона. "Черните котки" стартираха със загуба кампанията, но в момента са в серия от три мача без поражение, след като през седмицата елиминираха Хъл Сити в турнира "Карабао Къп". Само след няколко дни Съндърланд ще започне и участието си в Лига Европа, където един от съперниците на отбора е Левски.

Съндърланд спечели само един от последните 29 мача срещу Арсенал в Премиър лийг.

Режис ле Брис бе направил доста промени в споменатия мач през седмицата, но сега се завръща към титулярния си състав. Гранит Джака започва срещу бившия си тим, а Брайън Броби води атаката.

Микел Артета е направил четири промени в сравнение с двубоя с Наполи в Шампионската лига през седмицата. Испанецът всъщност залага на същите 11, които започнаха в дербито с Челси преди седмица. Това означава, че Кай Хавертц, Майлс Люис-Скели, Христос Цолис и Рикардо Калафиори се завръщат сред титулярите. Юриен Тимбер е в групата за първи път от финала на Шампионската лига през миналия сезон.

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Снимки: Imago

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