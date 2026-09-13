Гневният Артета: Това не е дузпа никъде и при никакви обстоятелства

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази остро недоволство от решението на съдията да отсъди дузпа срещу неговия отбор в мача срещу Съндърланд от четвъртия кръг на Премиър лийг, завършил 2:0.
В 54-тата минута реферът Джон Брукс посочи бялата точка в полза на „черните котки“, след като отсъди нарушение на Езри Конса срещу Даниъл Балърд при центриране в наказателното поле. Защитникът на „топчиите“ събори съперника си на тревата, въпреки че останаха съмнения, че самият Балърд е дърпал опонента си за фланелката.
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„На такова ниво това е неприемливо. Неприемливо. Подобни решения могат да променят хода на целия сезон“, заяви Артета.
„Това е неприемливо. Гледах повторение на ситуацията десет пъти, за да се уверя. Такива неща не трябва да се случват“, добави той.
„Във футбола съм от 27-28 години. Това не е дузпа в нито един мач, при никакви обстоятелства и в нито една лига“, завърши гневния си коментар испанският специалист.
Арсенал няма грешна стъпка от началото на сезона и оглавява класирането с пълен актив от 12 точки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages