Гневният Артета: Това не е дузпа никъде и при никакви обстоятелства

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази остро недоволство от решението на съдията да отсъди дузпа срещу неговия отбор в мача срещу Съндърланд от четвъртия кръг на Премиър лийг, завършил 2:0.

В 54-тата минута реферът Джон Брукс посочи бялата точка в полза на „черните котки“, след като отсъди нарушение на Езри Конса срещу Даниъл Балърд при центриране в наказателното поле. Защитникът на „топчиите“ събори съперника си на тревата, въпреки че останаха съмнения, че самият Балърд е дърпал опонента си за фланелката.

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„На такова ниво това е неприемливо. Неприемливо. Подобни решения могат да променят хода на целия сезон“, заяви Артета.

„Това е неприемливо. Гледах повторение на ситуацията десет пъти, за да се уверя. Такива неща не трябва да се случват“, добави той.

Mikel Arteta: “It’s a huge win but it could have been very different. I’m so upset, it’s unacceptable. It’s not possible at this level that it’s a penalty because it’s a judo role. I’m so pleased in one sense & so worried in another.” 🤬❌ pic.twitter.com/ERpEReoX2g — afcstuff (@afcstuff) September 12, 2026

„Във футбола съм от 27-28 години. Това не е дузпа в нито един мач, при никакви обстоятелства и в нито една лига“, завърши гневния си коментар испанският специалист.

Арсенал няма грешна стъпка от началото на сезона и оглавява класирането с пълен актив от 12 точки.

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Снимки: Gettyimages