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Гневният Артета: Това не е дузпа никъде и при никакви обстоятелства

  • 13 сеп 2026 | 02:04
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Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази остро недоволство от решението на съдията да отсъди дузпа срещу неговия отбор в мача срещу Съндърланд от четвъртия кръг на Премиър лийг, завършил 2:0.

В 54-тата минута реферът Джон Брукс посочи бялата точка в полза на „черните котки“, след като отсъди нарушение на Езри Конса срещу Даниъл Балърд при центриране в наказателното поле. Защитникът на „топчиите“ събори съперника си на тревата, въпреки че останаха съмнения, че самият Балърд е дърпал опонента си за фланелката.

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„На такова ниво това е неприемливо. Неприемливо. Подобни решения могат да променят хода на целия сезон“, заяви Артета.

„Това е неприемливо. Гледах повторение на ситуацията десет пъти, за да се уверя. Такива неща не трябва да се случват“, добави той.

„Във футбола съм от 27-28 години. Това не е дузпа в нито един мач, при никакви обстоятелства и в нито една лига“, завърши гневния си коментар испанският специалист.

Арсенал няма грешна стъпка от началото на сезона и оглавява класирането с пълен актив от 12 точки.

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Снимки: Gettyimages

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