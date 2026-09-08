Безумно влизане на сина на Ван Бомел в стил "Тони Шумахер" контузи сериозно играч на Аякс (видео)

Защитникът на Аякс Аарон Боувман ще отсъства от игра до края на септември заради контузия, съобщават от клуба от Амстердам. Защитникът е с натъртване на гръдната кост, но има проблем и с белия дроб след брутално влизане на Рубен ван Бомел от ПСВ Айндховен в дербито между двата отбора през уикенда, завършило с успех за "филипсите" с 3:1.

Tensions flared suddenly after Ruben Van Bommel made a rough challenge on his Ajax opponent. ⚔️



The injured player was taken to the hospital and suffered a collapsed lung. 🫁pic.twitter.com/TkMMv7ZtQn — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2026

19-годишният Боувман е бил откаран в болница, след като играчът на гостите се хвърли върху футболиста на Аякс, който точно преди това е скочил, за да направи опит за удар с глава в средата на терена. Това доведе до спречкване между футболисти от двата отбора, в което бяха показани четири жълти картона, включително и за 22-годишния Ван Бомел, който в крайна сметка не бе изгонен.

Очаква се Боувман да бъде изписан от болницата съвсем скоро. Рубен ван Бомел е син на бившия национал на Нидерландия и сегашен селекционер на Белгия Марк ван Бомел.

Aaron Bouwman will not be in action again during the month of September.



Examinations showed that Bouwman suffered several injuries, including bruising to his sternum and a bruised lung. He remains in hospital on Sunday for observation.



Get well soon, Aaron! 🫶 pic.twitter.com/uGOd6sHkac — AFC Ajax (@AFCAjax) September 6, 2026

Нидерландската и европейската преса сравниха единоборството с прословутото влизане на германския вратар Тони Шумахер срещу френския бранител Патрик Батистон от полуфинала между ФРГ и Франция от Мондиал 1982 в Испания.

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