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  3. Безумно влизане на сина на Ван Бомел в стил "Тони Шумахер" контузи сериозно играч на Аякс (видео)

Безумно влизане на сина на Ван Бомел в стил "Тони Шумахер" контузи сериозно играч на Аякс (видео)

  • 8 сеп 2026 | 09:48
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Защитникът на Аякс Аарон Боувман ще отсъства от игра до края на септември заради контузия, съобщават от клуба от Амстердам. Защитникът е с натъртване на гръдната кост, но има проблем и с белия дроб след брутално влизане на Рубен ван Бомел от ПСВ Айндховен в дербито между двата отбора през уикенда, завършило с успех за "филипсите" с 3:1.

19-годишният Боувман е бил откаран в болница, след като играчът на гостите се хвърли върху футболиста на Аякс, който точно преди това е скочил, за да направи опит за удар с глава в средата на терена. Това доведе до спречкване между футболисти от двата отбора, в което бяха показани четири жълти картона, включително и за 22-годишния Ван Бомел, който в крайна сметка не бе изгонен.

Очаква се Боувман да бъде изписан от болницата съвсем скоро. Рубен ван Бомел е син на бившия национал на Нидерландия и сегашен селекционер на Белгия Марк ван Бомел.

Нидерландската и европейската преса сравниха единоборството с прословутото влизане на германския вратар Тони Шумахер срещу френския бранител Патрик Батистон от полуфинала между ФРГ и Франция от Мондиал 1982 в Испания.

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