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В Нидерландия ще спират мачове за употреба на пиротехника

  • 11 сеп 2026 | 21:51
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В Нидерландия ще спират мачове за употреба на пиротехника

Нидерландската кралска футболна федерация (КНВБ) въвежда драстични мерки срещу безредиците по стадионите, които ще влязат в сила незабавно. Всяко хвърляне на предмети към терена или използване на пиротехника ще води до прекратяване на футболните срещи, съобщиха от централата.

Решението идва след поредица от инциденти, които помрачиха местния футбол. Новите правила бяха приети след среща между КНВБ, клубовете от елитните две дивизии (Ередивизи и Ерстедивизи), полицията и представители на правосъдното министерство.

Според новите разпоредби, ако на терена бъде хвърлен предмет, съдията първоначално ще прекъсне мача. При повторна проява или ако играч или длъжностно лице бъде улучено, двубоят ще бъде прекратен окончателно. Досегашната практика беше срещата да се спира само докато виновникът бъде открит и изведен от стадиона.

„Напрежението ескалира, поведението на феновете се влошава и това не може да продължава. Футболът трябва да си остане празник. Длъжни сме да защитим играчите и съдиите“, заяви директорът на КНВБ Мариан ван Леувен.

Тя добави: „С това ново правило слагаме край на дискусиите дали един мач е трябвало да бъде прекратен, или не. Единственият отговорен е извършителят, а не клубът.“

Сред инцидентите, довели до затягането на мерките, е случаят от февруари, когато футболистът на Аякс Дейли Блинд бе ударен със запалка по време на дербито с ПСВ Айндховен. През април пък полуфиналът за Купата на Нидерландия между Фейенорд и Аякс беше спрян, след като Дейви Клаасен от амстердамския гранд пострада от хвърлен от трибуните предмет.

Освен хвърлянето на предмети, на прицел е и употребата на фойерверки. „Ако по трибуните бъдат използвани фойерверки, мачът приключва незабавно и целият стадион може да бъде евакуиран“, съобщиха от футболната централа пред вестник „АД“.

Тази мярка е пряк резултат от инцидент по време на мача между Камбюр и Фейенорд миналия месец. Тогава гостуващи привърженици хвърлиха пиротехника, която причини изгаряния, увреждания на слуха и наранявания на очите на няколко души. Двубоят беше прекъснат за около 20 минути, след като фенове на Фейенорд запалиха множество ракети и хвърлиха фойерверки, някои от които бяха насочени към секторите с домакински привърженици. От Камбюр тогава съобщиха за петима ранени фенове.

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