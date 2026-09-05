ПСВ ликува срещу Аякс за първи път от три години и оглави Ередивизи

ПСВ Айндховен спечели дербито с Аякс за първи път от 2023 г. "Филипсите" се наложиха с 3:1 като гости на "Йохан Кройф Арена", а благодарение на трите точки оглавиха еднолично временното класиране с един пункт пред втория АЗ Алкмаар, който обаче е с мач по-малко и към момента е със стопроцентов актив.

Съперниците изиграха изключително атрактивно първо полувреме, в което паднаха три от попаденията. Гостите от Айндховен откриха резултата благодарение на Рикардо Пепи в 5-ата минута на двубоя.

"Йохан Кройф Арена" обаче избухна в радост в средата на полувремето, когато в 23-тата минута Толу Арокодаре възстанови паритета.

Така изглеждаше, че двата тима ще се оттеглят при равенство на почивката, но в първата минута на добавеното време на откриващата част Лутшарел Хеертруйда отново прониза вратата, пазена от Марк-Андре тер Стеген.

През второто полувреме Юлиан Бранд и Абделах Уазан от домакините бяха най-близо до изравняването, но ударите им не съумяха да оплетат топката в мрежата.

Вместо това "филипсите" стигнаха до трети гол, което стана в добавеното време в 92-рата минута, когато Есмир Байрактаревич оформи крайния резултат.

Така ПСВ взе важна победа, с която оглави класирането. В утрешния 6 септември (неделя) АЗ Алкмаар обаче ще може да си върне лидерската позиция, ако победи като гост Хееренвеен на Християн Петров.

Иначе през идната седмица ПСВ Айндховен ще изиграе първия си мач от основната фаза на Шампионската лига, който ще бъде домакинство на Шахтьор (Донецк). Този двубой предстои на 10 септември (четвъртък) от 19:45 часа българско време, а три дни по-късно на 13 септември (неделя) от 21:00 ще бъде следващият шампионатен мач, който е домакинство на Спарта (Ротердам).



Аякс от своя страна няма да има нужда от спешно възстановяване за европейските битки, тъй като те ще бъдат чак през октомври в Лигата на конференциите. Рекордьорите по титли в Нидерландия обаче не трябва да се отпускат, тъй като днешната загуба е грешка номер две за тях от старта на сезон 2026/2027 в Ередивизи и след равенството 2:2 миналия месец срещу Хееренвеен и Петров тимът вече е на шест точки от върха.

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