Синът на Роналд Куман, който е вратар, вкара две дузпи

Вратарят на Телстар Роналд Куман-младши отново демонстрира уменията си при изпълнението на дузпи. 31-годишният страж, който е син на именития бивш нидерландски национал и треньор Роналд Куман, отбеляза на два пъти от бялата точка в неделя при равенството на Телстар - 2:2, като домакин на Камбуур в петия кръг на първенството на Нидерландия.

Първо Роналд Куман-младши реализира дузпа в 63-тата минута, намалявайки изоставането на Телстар на 1:2 и се разписа втори път в 11-ата минута на добавеното време на мача, осигурявайки равенството.

🤯🇳🇱 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗡𝗘: Ronald Koeman Jr plays goalkeeper for Telstar in Eredivisie.



He's their penalty taker.



Today, he scored 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 from the spot with his second coming in the 101st minute to earn his team a point. pic.twitter.com/ZBMsXc85Hy — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026

Вратарят вече беше привлякъл вниманието миналия сезон, след като също вкара наказателен удар и помогна на клуба да избегне участие плейофите за оставане в елита, припомня БТА.

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