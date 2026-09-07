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Синът на Роналд Куман, който е вратар, вкара две дузпи

  • 7 сеп 2026 | 10:25
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Синът на Роналд Куман, който е вратар, вкара две дузпи

Вратарят на Телстар Роналд Куман-младши отново демонстрира уменията си при изпълнението на дузпи. 31-годишният страж, който е син на именития бивш нидерландски национал и треньор Роналд Куман, отбеляза на два пъти от бялата точка в неделя при равенството на Телстар - 2:2, като домакин на Камбуур в петия кръг на първенството на Нидерландия.

Първо Роналд Куман-младши реализира дузпа в 63-тата минута, намалявайки изоставането на Телстар на 1:2 и се разписа втори път в 11-ата минута на добавеното време на мача, осигурявайки равенството.

Вратарят вече беше привлякъл вниманието миналия сезон, след като също вкара наказателен удар и помогна на клуба да избегне участие плейофите за оставане в елита, припомня БТА.

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