Педро Нето обвърза задълго бъдещето си с Челси

Педро Нето подписа нов договор с Челси до лятото на 2032 година. Португалският национал през лятото бе свързван с изходящ трансфер, като интерес към него проявяваха Манчестър Сити и Ал-Хилал. Той показа доста добра форма от началото на новия сезон и вече отбеляза два гола, въпреки че в някои мачове действаше и като уинг-бек. Иначе за две години на “Стамфорд Бридж” той вече записа 108 мача и реализира 21 попадения и направи 19 асистенции до момента.

“Това е невероятен момент. Още от самото ми пристигане винаги съм усещал, че хората тук ми помагат много. Чувствам се като у дома си и искам да постигна още много неща тук. Вече преживях много хубави моменти и искам да изживея още такива. Много съм развълнуван, защото вярвам, че можем да постигнем много неща заедно”, заяви Нето пред сайта на Челси.

Чаби Алонсо също изрази задоволството си от новия договор на португалеца.

“За мен той е крило. Може да го определяте като крило или уинг-бек, защото притежава много качества. Може да играе в предни позиции. Притежава способността да върши много неща на терена. Силен е в ситуации „един на един“, бележи голове и работи изключително усърдно. Сработва се отлично с останалите играчи. Знаеш, че той винаги се раздава докрай в битката. Искаш такива играчи в отбора си. Много съм доволен от работата, която върши”, заяви Алонсо.

Lightning down the wing until 2032. ⚡️ pic.twitter.com/npYmBYtFB9 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 11, 2026

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