След изоставане от два гола Челси наниза шест във вратата на Лийдс

Челси преодоля третия кръг на Купата на лигата след вълнуващ двубой срещу Лийдс на "Стамфорд Бридж". Тарик Мухаремович откри резултата в 23-ата минута и с този гол йоркшърци водеха на почивката. Брендън Аарънсън удвои аванса на гостите в началото на второто полувреме.
На почивката Чаби Алонсо направи четворна смяна и пусна част от основните си играчи, като Коул Палмър и Морган Роджърс. Това доведе до четири гола в рамките на 12 минути. Палмър се разписа от дузпа и изравни две минути по-късно. Последваха попадения на Педро Нето и Дани Уелбек. Доминик Калвърт-Люин върна един гол за Лийдс. Към края Валентин Барко се разписа, а в добавеното време Уелбек добави още едно попадение.
И двата отбора имаше множество промени от срещите им в първенството през уикенда. В тима на Челси те бяха цели девет, а при съперника - осем. Чаби Алонсо по принцип има ограничен избор за средата на терена, а сега заложи на 16-годишният дебютант Реджи Уотсън и аржентинеца Валентин Барко. В предни позиции шанс за изява получиха Уелбек, Естевао и Джейми Гитънс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago