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Челси ще ближе раните си срещу Лийдс за "Карабао Къп"

  • 9 сеп 2026 | 07:53
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Челси ще ближе раните си срещу Лийдс за "Карабао Къп"

Челси приема Лийдс Юнайтед на „Стамфорд Бридж“ в мач от третия кръг на "Карабао Къп". Двубоят в Западен Лондон започва в 22:00 часа българско време и е един от най-интригуващите от този етап на надпреварата.

Домакините от Челси влизат в двубоя с амбицията да се завърнат на победния път след горчивото поражение от Арсенал, което бе и първа загуба за тима под ръководството на новия мениджър Чаби Алонсо. Липсата на квота за европейските клубни турнири принуди лондончани да стартират кампанията си в "Карабао Къп" още в предишния кръг, когато преминаха безпроблемно покрай Лутън Таун с 2:0. Предвид натоварения календар и факта, че съботното домакинство срещу Хъл Сити в Премиър лийг е с приоритет, Алонсо планира сериозни ротации в състава си за тази вечер.

В същото време гостите от Йоркшир пристигат в столицата с огромно самочувствие, тъй като все още нямат нито едно поражение от началото на новия сезон. В миналия кръг на турнира момчетата на Даниел Фарке хвърлиха сериозна бомба, елиминирайки Нотингам Форест с чиста победа като гост. Лийдс демонстрира изключително балансиран и солиден футбол, което дава пълно право на феновете им да мечтаят за нов шумен успех над традиционния враг в Лондон.

Историята на това яростно съперничество е дълга, но последният голям сблъсък между двата тима е съвсем пресен. През април тази година те се изправиха един срещу друг в полуфинал за ФА Къп, спечелен трудно от Челси с 1:0 благодарение на гол на Енцо Фернандес. На ниво "Карабао Къп" обаче мачовете между тях винаги са непредвидими, а Лийдс вече доказа, че знае как да играе успешно на „Стамфорд Бридж“.

Кадровите проблеми пред Чаби Алонсо са свързани главно с полузащитата, където голямото отсъствие е това на Мойсес Каиседо, а извън сметките поради контузии остават още Марко Палестра, Джордан Хендерсън и Емануел Емега. Очаква се шанс за изява от първата минута да получат младите перли Естевао и Валентин Барко, а атаката ще бъде предвождана от опитния Дани Уелбек.

В лагера на Лийдс Даниел Фарке няма да може да разчита на ключовия бранител Джо Родън и нападателя Матео Джоузеф, като под сериозен въпрос заради болки в гърба е и Даниел Джеймс. Извън сметките засега остава и родния национал Илия Груев, който вече е възстановен от травмата, която го мъчеше, но още не е навлязъл в игрова форма.

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Снимки: Gettyimages

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