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Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

  • 7 окт 2026 | 09:40
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Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

Халфът на Челси Мойсес Кайседо бе санкциониран с глоба от 1690 евро и отнемане на осем контролни точки от шофьорската книжка. Причината е, че още преди година и половина еквадорският национал е бил заловен да управлява своето Audi RSQ8 на стойност 189 хиляди евро без застраховка и без валидно свидетелство за управление на територията на Великобритания, съобщават английските медии.

24-годишният футболист бе спрян от органите на реда през април 2025 година в близост до тренировъчната база на лондончани в Кобъм, графство Съри, като тази седмица се яви пред съда в Кроли. С тази санкция полузащитникът е заплашен от отнемане на книжката, тъй като натрупването на 12 точки в рамките на три години води до шестмесечна забрана за шофиране. В Обединеното кралство международните шофьорски книжки са валидни само през първите 12 месеца от пребиваването.

Кайседо, който получава около 295 хиляди евро на седмица след трансфера си от Брайтън за 135 милиона евро през 2023 година, получи нареждане от властите да уреди документите на мощния спортен автомобил, развиващ до 250 км/ч и ускоряващ до 100 км/ч за едва 3,8 секунди. По времето, когато колата бе иззета, от Челси определиха инцидента като „личен въпрос“.

В спортен план халфът, който вече не държи рекорда за най-скъп трансфер в историята на британския футбол, е преследван от здравословни проблеми през настоящия сезон и е записал едва 14 минути в състава, воден от Чаби Алонсо. Твърд титуляр и ключова фигура с 65 участия за Еквадор, полузащитникът остана извън сметките и за срещите на националния си отбор срещу Южна Корея, Япония и Панама, за да се възстанови напълно от упорита травма в прасеца.

Пътните инциденти с участието на спортисти в Англия отново попаднаха във фокуса на общественото внимание, след като двама футболисти на Хъл Сити катастрофираха и преобърнаха автомобилите си на един и същ опасен пътен участък.

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