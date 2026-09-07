Енцо Фернандес намери в лицето на Мареска това, което Реал Мадрид не му даде

Хосе Феликс Диас, “Ас”



Енцо Фернандес вече заема трето място в класацията на футболистите, генерирали най-много пари от трансфери в кариерата си. Само три сделки изстреляха халфа на подиума на най-големите финансови операции в света на футбола, достигайки обща сума от 310 милиона евро. Последната от тях бе преминаването му от Челси в Манчестър Сити за 145 милиона евро, към които трябва да се добавят и комисионите. Пред него в класацията са единствено Неймар с 400 милиона евро от три трансфера и Ромелу Лукаку с 375 милиона, но от десет различни сделки, според „Трансфермаркт“.

Струва ли аржентинският полузащитник толкова пари, или всичко се дължи на финансовия балон, в който се намира Премиър лийг и който я кара да доминира с девет от десетте най-скъпи трансфера през лятото на 2026 г.? Според анализаторите това е резултат от липсата на контрол, която цари и се генерира от английския елит, но случаят с аржентинеца е по-особен.

Енцо Фернандес се застъпи за Енцо Мареска, когато собствениците на Челси атакуваха италианеца и решиха да се разделят с мениджъра, извел английския тим до световната клубна титла. Емоционалната и спортна връзка между двамата се заздрави и доведе до трансфер, който вече е част от историята на Висшата лига и световния футбол.

Отворена врата

Аржентинецът искаше на всяка цена да напусне лондонския клуб и в началото на трансферния прозорец видя отворена врата към Реал Мадрид. Това обаче се оказа грешка. „Белият балет“ отрече всякакъв интерес и кръгът от възможни дестинации се затвори до Премиър лийг, като единствената опция остана Манчестър Сити. Феран Сориано се възползва максимално от ситуацията, за да договори тези 145 милиона евро, които в бъдеще може и да нараснат.

Няма съмнение, че Енцо Фернандес флиртуваше с Реал Мадрид, но любовта му не беше споделена. Той обаче намери това, което търсеше, в обновения състав на Сити, изграден през лятото на 2026 г. През следващите месеци аржентинецът ще трябва да докаже, че неслучайно е сред тримата футболисти, генерирали най-много пари в историята на спорта. Негов съюзник ще бъде Мареска, когото той защитаваше докрай в Челси. Струва си да се отбележи, че Хавиер Пасторе продължава да бъде негов представител и човекът, на когото има най-голямо доверие.

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