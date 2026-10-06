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Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде

  • 6 окт 2026 | 22:59
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Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде

Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде заради контузиите на Первис Еступинян и Алексис Салемакерс.

Еквадорският защитник е получил контузия в лявото коляно с леко разкъсване на медиалната колатерална връзка. Не се очаква Еступинян да отсъства дълго от терена, но ситуацията с белгиеца е доста различна. Салемакерс ще се нуждае от допълнителна операция и вероятно ще отсъства до февруари 2027 година.

Балде беше желан в Милано през миналото лято, като сделката може да се осъществи през януари.

“Мундо Депортиво” вече съобщи, че 22-годишният Балде може да напусне през зимния трансферен период заради липса на игрово време. Този трансфер би бил приветстван от Барселона, тъй като клубът ще може да финансира закупуването на нов централен защитник предвид контузията на Андреас Кристенсен.

Договорът на Балде с шампиона на Испания е до лятото на 2028 година. Цената на защитника е 40 милиона евро.

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Снимки: Imago

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