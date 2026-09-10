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Чаби Алонсо: Разбирателството между Палмър и Роджърс много ни помага

  • 10 сеп 2026 | 01:55
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Чаби Алонсо: Разбирателството между Палмър и Роджърс много ни помага

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо похвали отбора си след победата над Лийдс с 6:3 в мач от третия кръг на Карабао Къп. Лондончани губеха с 0:2 до 53-тата минута, но направиха впечатляващ обрат.

„Доволен съм от резултата и от реакцията. Да, имаше много промени в състава. Това е риск. Нещата не се развиха по начина, по който бяхме планирали, затова се наложи да направим смени. Поемам отговорност за първото полувреме. Феновете бяха великолепни, атмосферата много ни помогна", обясни Чаби Алонсо.

След изоставане от два гола Челси наниза шест във вратата на Лийдс
След изоставане от два гола Челси наниза шест във вратата на Лийдс

„Харесва ми, че резервите бяха готови за игра. Те знаеха, че няма да започнат като титуляри, но бяха готови да допринесат. Трудно е да се играе на такова ниво, когато събереш отбор, който почти не играе в този състав, а Лийдс е толкова агресивен", коментира испанецът.

„Разбира се, че взаимодействието между Морган Роджърс и Коул Палмър е много важно. Между тях има отлично разбирателство. Те обичат да си помагат един на друг. Това е важно за отбора“, заяви още Алонсо.

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Снимки: Gettyimages

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