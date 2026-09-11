Якирович е мениджър на месеца в Премиър лийг, Жоао Педро триумфира при играчите

Сергей Якирович взе наградата Мениджър на месеца за август в Премиър лийг, след като воденият от него Хъл Сити спечели първите си два мача от новия сезон. “Тигрите” стартираха ударно при завръщането си в елита, след като победиха Манчестър Юнайтед у дома, след което надделяха и над Ковънтри като гост. В третия си мач, който вече бе през септември, Хъл записа нулево равенство с Астън Вила и в момента заема трето място във временното класиране на Премиър лийг.

Бившият футболист на ЦСКА е първият мениджър на Хъл с такава награда от 2016 година, когато Майк Филън триумфира също през август. Той спечели в конкуренцията на Микел Артета, Чаби Алонсо и Ензо Мареска, които също изведоха отборите си до победи в първите два мача от новия сезон.

Overseeing @hullcity's dream start to life back in the Premier League 🐯



Sergei Jakirovic is @barclays Manager of the Month for August 💪 pic.twitter.com/alr9aJIa9y — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

Нападателят на Челси Жоао Педро пък е първият Футболист на месеца през новия сезон. Бразилецът вкара два гола и направи две асистенции в първите два мача на лондончани, с което спечели приза за първи път в кариерата си.

Последният играч на Челси, който спечели месечната награда, бе Коул Палмър през септември 2024 година. Сега Педро пребори конкуренцията именно на своя съотборник, както и на Рикардо Калафиори (Арсенал), Раян Шерки (Манчестър Сити), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Мамаду Сангаре (Брентфорд), Константинос Цолакис (Хъл) и Йоан Уиса (Нюкасъл), които също бяха номинирани.

Starting the season in style ✨



Joao Pedro is August's @EASPORTSFC Player of the Month 🏆 pic.twitter.com/c1FIJrDbKV — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

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