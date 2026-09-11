Тод Боели напуска Челси с печалба

Тод Боели и останалите миноритарни инвеститори са напът да продадат дяловете си в Челси, оставяйки клуба под пълния контрол на Бехдад Егбали и неговия фонд „Клеърлейк Кепитъл“, съобщава английската преса.

Продажбата, която вече е била в процес на преговори от известно време, ще позволи на фонда „Клеърлейк“, контролиран от Егбали и неговия партньор Хосе Е. Фелисиано, да увеличи дела си в клуба от настоящите 61,5% до 99,9%. В момента миноритарният дял от 38,5% е разделен поравно между Боели, американския инвеститор Марк Уолтър и швейцарския милиардер Хансьорг Вис, като всеки притежава по 12,8%.

Консорциумът придоби Челси през 2022 г. за 2,9 милиарда евро, с допълнителен ангажимент за инвестиции от 2 милиарда. Въпреки че условията на споразумението за придобиване предвиждаха 10-годишен период без продажби на дялове, клаузата позволяваше транзакции между партньорите в консорциума. Очаква се Боели, Уолтър и Вис да реализират малка печалба от сделката.

Въпреки че Боели беше движещата сила зад придобиването на клуба след санкциите, наложени на Роман Абрамович, и е възприеман от феновете като лицето на новия режим, именно Егбали управлява ежедневните дела на Челси от януари 2023 г. Връзката между двамата е описвана като предизвикателна, като разговорите за евентуална взаимна покупка се водят от две години.

Говорител на Марк Уолтър, цитиран от „Блумбърг“, потвърди интереса към транзакцията, която не е инициирана от самия него. „Тази потенциална транзакция оценява дела на Марк Уолтър в Челси с премия спрямо първоначалната му инвестиция и е още една успешна спортна инвестиция за него“, заяви той, добавяйки, че Уолтър „възнамерява да прави бъдещи инвестиции, свързани със спорта“ след напускането си.

Нито Челси, нито представителите на „Клеърлейк“ пожелаха да коментират развитието на събитията. Излизането на Боели ще сложи край на четиригодишно партньорство, белязано от нестабилност, като клубът спечели Световното клубно първенство на ФИФА, но завърши на 10-о място във Висшата лига през миналия сезон, период, през който имаше множество смени на треньори.

Клубът също така се сблъска със санкции от УЕФА за нарушаване на правилата за финансов контрол и глоби от Висшата лига и Английската футболна асоциация за нарушения, извършени по време на ерата на Абрамович.

Холдингът на Челси, „БлуКо“, който също е собственик на Страсбург, на Юго Оливейра, възприе агресивен подход за спазване на финансовите правила, включително продажбата на активи като хотелите на „Стамфорд Бридж“ и женския отбор в рамките на собствената си група собственици, за да генерира счетоводна печалба.

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