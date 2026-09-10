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Симеоне: Отборът е в процес на изграждане, дори на някого да не му харесва

  • 10 сеп 2026 | 01:38
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Симеоне: Отборът е в процес на изграждане, дори на някого да не му харесва

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остана спокоен след поражението с 1:2 от Ливърпул в Шампионската лига, като подчерта, че тимът му все още е в процес на изграждане.

„Винаги изглежда, че ако през второто полувреме не правиш същото като през първото, значи имаш физически проблеми. Но не е така, просто през втората част играхме зле“, заяви аржентинският специалист.

„Реалността е, че ни вкарват много голове: днес два, три в Билбао, един в Севиля... И това се случва, защото отборът е в процес на изграждане, дори и на някого да не му харесва да го чуе. Имаме още много неща за коригиране“, допълни Симеоне.

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Той обясни и логиката зад смените си: „Смените започнаха да се появяват, когато започнахме да губим. Това беше търсене на други решения, защото през второто полувреме нямахме положения. Във футбола детайлите определят дали ще си на върха, в средата или на дъното. Трябва да поправя тези детайли и трябва да работим.“

„Отборът изигра мача, който трябваше да изиграе, но през второто полувреме трябваше да четем играта по-добре. Тимът се раздаде напълно, изигра добър мач и трябва да расте. Необходимо е да коригираме детайлите, защото поражението зачерква положителните неща, които имаше“, завърши треньорът на Атлетико.

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Снимки: Gettyimages

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