Капитанът на Атлетико: Оставете Хулиан на мира

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке призова испанските медии да оставят на мира неговия съотборник Хулиан Алварес, след като цяло лято се спекулираше за неговия потенциален трансфер в Барселона. При снощната загуба с 1:2 от Ливърпул в Шампионската лига нападателят записа първия си мач като титуляр през сезона, като се отчете с асистенция за гола на Маркос Йоренте.

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“Много сме уморени от всичко това и най-вече той. Мисля, че трябва да оставим момчето да играе, да се наслаждава и да си върши работата, която е да играе футбол - точно това трябва да прави. Смятам, че всички вие трябва да го оставите малко на мира след цялото това лято. Доста е изтощително, така че дано да можете да го оставите малко на мира. Нека си върши работата, която е да играе футбол, и да дава най-доброто от себе си. Малко е дразнещо да питате по цял ден всекиго от клуба за него. Той е момче, което трябва да играе и да бъде на терена като всички футболисти, давайки своя максимум. Лека-полека става все по-добър и направи доста добър мач. Със сигурност ще продължи да се развива и да дава 100% за Атлетико Мадрид и за своите съотборници, които винаги са го подкрепяли”, коментира Коке след двубоя, който беше негов 150-и в турнирите на УЕФА.

🚨 A journalist asks Koke a question about Julián Alvarez.



Koke’s response: “You need to leave the kid alone. We’re very tired of it. Let him enjoy himself and play. All of you need to give him a bit of peace because you’ve been very tiresome all summer.” pic.twitter.com/yn6Jl8TU6x — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 9, 2026

Йоренте също изрази своята подкрепа към Алварес и го похвали за представането му в срещата. “Той се чувства добре и направи много добър мач. Положи усилия, въпреки че преди това получаваше малко игрови минути. Той ми даде прекрасна асистенция. Хулиан е много важен играч за нас, като прави разликата. Дано да продължи в същия ритъм от днешния двубой. Със сигурност ще ни помогне много, защото се нуждаем от него”, заяви той.

Marcos Llorente on Julián Álvarez: “We have no problem with Julián. He’s an important teammate who makes a difference, and I hope he gives us a lot of joy. Today he gave me a wonderful assist, and that’s what we need.” pic.twitter.com/nmB4jxSCbF — The Partido a Partido Podcast (@ThePaPPod) September 10, 2026

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Снимки: Gettyimages