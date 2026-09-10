Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Атлетико Мадрид
  3. Капитанът на Атлетико: Оставете Хулиан на мира

Капитанът на Атлетико: Оставете Хулиан на мира

  • 10 сеп 2026 | 11:08
  • 266
  • 0
Капитанът на Атлетико: Оставете Хулиан на мира

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке призова испанските медии да оставят на мира неговия съотборник Хулиан Алварес, след като цяло лято се спекулираше за неговия потенциален трансфер в Барселона. При снощната загуба с 1:2 от Ливърпул в Шампионската лига нападателят записа първия си мач като титуляр през сезона, като се отчете с асистенция за гола на Маркос Йоренте.

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

“Много сме уморени от всичко това и най-вече той. Мисля, че трябва да оставим момчето да играе, да се наслаждава и да си върши работата, която е да играе футбол - точно това трябва да прави. Смятам, че всички вие трябва да го оставите малко на мира след цялото това лято. Доста е изтощително, така че дано да можете да го оставите малко на мира. Нека си върши работата, която е да играе футбол, и да дава най-доброто от себе си. Малко е дразнещо да питате по цял ден всекиго от клуба за него. Той е момче, което трябва да играе и да бъде на терена като всички футболисти, давайки своя максимум. Лека-полека става все по-добър и направи доста добър мач. Със сигурност ще продължи да се развива и да дава 100% за Атлетико Мадрид и за своите съотборници, които винаги са го подкрепяли”, коментира Коке след двубоя, който беше негов 150-и в турнирите на УЕФА.

Йоренте също изрази своята подкрепа към Алварес и го похвали за представането му в срещата. “Той се чувства добре и направи много добър мач. Положи усилия, въпреки че преди това получаваше малко игрови минути. Той ми даде прекрасна асистенция. Хулиан е много важен играч за нас, като прави разликата. Дано да продължи в същия ритъм от днешния двубой. Със сигурност ще ни помогне много, защото се нуждаем от него”, заяви той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 214997
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 5816
  • 0
Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

  • 10 сеп 2026 | 07:20
  • 3742
  • 2
Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

  • 10 сеп 2026 | 07:00
  • 2800
  • 2
Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

  • 10 сеп 2026 | 06:44
  • 6043
  • 1
Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

  • 10 сеп 2026 | 05:50
  • 3655
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 290282
  • 1559
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 3449
  • 23
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 96780
  • 93
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 31168
  • 26
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 214997
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 5816
  • 0