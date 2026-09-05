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  3. Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

  • 5 сеп 2026 | 15:12
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Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще присъства на откриващия мач на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице (Полша) днес, информира агенция "Ройтерс". Швейцарецът вече пристигна в Полша. Това ще бъде първият турнир, организиран от Международната футболна централа след провала на предложението за продажба на дял от Световните първенство.

Швейцарецът отмени плана, който оценяваше търговските права на Световните първенства и други турнири на ФИФА на 20 милиарда долара, поради ожесточената реакция от регионални ръководни органи, включително европейската централа - УЕФА и основните заинтересовани страни в спорта.

Говорител на Полската футболна асоциация потвърди, че Инфантино ще присъства на откриването на шампионата. Очаква се около 15 000 души да посетят на първите два мача днес - домакинът Полша се изправя срещу Аржентина, а Мексико играе срещу Бенин.

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Снимки: Imago

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