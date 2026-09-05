Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще присъства на откриващия мач на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице (Полша) днес, информира агенция "Ройтерс". Швейцарецът вече пристигна в Полша. Това ще бъде първият турнир, организиран от Международната футболна централа след провала на предложението за продажба на дял от Световните първенство.

Швейцарецът отмени плана, който оценяваше търговските права на Световните първенства и други турнири на ФИФА на 20 милиарда долара, поради ожесточената реакция от регионални ръководни органи, включително европейската централа - УЕФА и основните заинтересовани страни в спорта.

Prezydent FIFA już w Polsce! Gianni Infantino przyleciał na inaugurację Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet™️! 🇵🇱🌍



Na miejscu powitali go prezes PZPN @Czarek_Kulesza oraz sekretarz generalny PZPN @LukasWachowski.



Dziś na start mundialu Polska - Argentyna z prezydentem FIFA na… pic.twitter.com/52YOCqWIIk — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 5, 2026

Говорител на Полската футболна асоциация потвърди, че Инфантино ще присъства на откриването на шампионата. Очаква се около 15 000 души да посетят на първите два мача днес - домакинът Полша се изправя срещу Аржентина, а Мексико играе срещу Бенин.

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Снимки: Imago