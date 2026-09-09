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Ханзи Флик: Приятно е да гледаш как играят Ямал и Рафиня

  • 9 сеп 2026 | 22:45
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Ханзи Флик: Приятно е да гледаш как играят Ямал и Рафиня

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик направи равносметка на мача срещу Фейенорд в Шампионската лига, спечелен от неговия тим с гръмкото 5:1.

„Много е приятно да гледаш такива Рафиня и Ламин Ямал. В отбора цари добра атмосфера. Ламин изигра страхотен мач, вкара гол и беше капитан", коментира Флик.

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„Смятам, че работим много добре, много усърдно. Имаме високо ниво на игра с топката. Много съм щастлив от това. Мисля, че можем да подобрим някои аспекти. Има потенциал за усъвършенстване и точно върху това трябва да работим", подчерта германският специалист.

"Трябва да продължим да тренираме с висока интензивност и да пренасяме това в мачовете“, добави наставникът на каталунския гранд.

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Снимки: Gettyimages

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