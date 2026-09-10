Ламин Ямал стана най-младият капитан в историята на Барселона

Вундеркиндът на Барселона Ламин Ямал записа името си в историята на клуба, превръщайки се в най-младия му капитан. Това се случи по време на разгромната победа на каталунците с 5:1 над Фейенорд в мач от първия кръг на Шампионската лига.

Ямал, който е едва на 19 години и 58 дни, получи капитанската лента в 71-вата минута. Титулярният капитан в срещата Рафиня му я предаде при смяната си, удостоявайки младия испански национал с тази чест. Само шест минути по-късно талантът отбеляза и първия си гол като капитан на Барса, след като се разписа за 4:0. Ямал вече има пет попадения в пет мача от началото на сезона.

С това постижение Ямал подобри рекорда на Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010-а, когато беше на 20 години.

CAPTAIN LAMINE YAMAL pic.twitter.com/5an0M3nSY7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2026

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Снимки: Imago