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Ламин Ямал стана най-младият капитан в историята на Барселона

  • 10 сеп 2026 | 10:17
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Ламин Ямал стана най-младият капитан в историята на Барселона

Вундеркиндът на Барселона Ламин Ямал записа името си в историята на клуба, превръщайки се в най-младия му капитан. Това се случи по време на разгромната победа на каталунците с 5:1 над Фейенорд в мач от първия кръг на Шампионската лига.

Ямал, който е едва на 19 години и 58 дни, получи капитанската лента в 71-вата минута. Титулярният капитан в срещата Рафиня му я предаде при смяната си, удостоявайки младия испански национал с тази чест. Само шест минути по-късно талантът отбеляза и първия си гол като капитан на Барса, след като се разписа за 4:0. Ямал вече има пет попадения в пет мача от началото на сезона.

С това постижение Ямал подобри рекорда на Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010-а, когато беше на 20 години.

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Снимки: Imago

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